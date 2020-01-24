Коронавирус в Сибири: стало известно о состоянии больных и мерах, которые принимают на местах

сегодня 20:21 Поделиться

фото "Забайкальские новости"

Сразу два случая коронавируса сегодня выявили на территории Сибири; первому удару подверглись Тюменская область и Забайкальский край.

Коронавирус пришёл в России раньше срока, о котором говорили специалисты. Эпидемиологи прогнозировали появление нового вида вируса не раньше середины февраля. Первые случаи зарегистрированы сегодня, 31 января.

Два случая выявлены в Сибири – в Забайкальском крае и в Тюменской области. Об этом сегодня сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Оба пострадавших – граждане Китая.

«Состояние заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры»,- сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач отметила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

Татьяна Голикова также сообщила, что власти России эвакуируют российских граждан из китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии. В Ухани сейчас остаются 300 граждан России, в Хубэе — еще 341 человек. Всех россиян должны вернуть на родину до 4 февраля.

Работу по эвакуации россиян ведут и власти Забайкалья. Они помогают россиянам эвакуироваться через закрытую границу с КНР. Со стороны КПП «Манчьжурия» автобус будет централизованно вывозить людей в Забайкалье четыре раза в день с интервалом в четыре часа.

Состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также ограничивается пересечение границы с Монголией.

Напомним, сегодня 31 января две авиакомпании прекратили полёты из Новосибирска в Китай.