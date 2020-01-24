Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

«Коронавируса нет»: стали известны анализы прилетевшей из Китая малышки

сегодня 19:11

фото новости науки

Тестирование крови на наличие коронавируса проводили специалисты центра «Вектор»; ребёнок остаётся под наблюдением врачей.

Минздрав региона сообщил, что стали известны результаты анализов трёхлетней девочки, которую накануне госпитализировали в детскую инфекционную больницу № 3 с высокой температурой. В больницу ребёнка доставили из аэропорта Толмачёво, куда малышка вместе с родителями прилетела из Китая.

«Коронавирус у ребенка не обнаружен. По медицинским показаниям малышка еще некоторое время пробудет в больнице», — сообщили в минздраве региона.

Из аэропорта Толмачево малышку перевозили в транспортировочном модуле для инфицированных больных. Тестирование на наличие в крови коронавируса проводили специалисты центра "Вектор".

Напомним, пассажиры рейса из Таиланда сегодня пожаловались на то, что летели в масках рядом с пассажиркой с температурой 39 градусов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Минздрав
ГНЦВБ «Вектор»
коронавирус
Китай
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

186112
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178478
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
178415
Население России пошло на убыль
133591
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм
127946
Какого числа начинается Великий пост-2020
116016
Женщину – в морг, детей – в больницу: водитель-новичок устроил страшную аварию под Новосибирском
102755
Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения