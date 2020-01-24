«Коронавируса нет»: стали известны анализы прилетевшей из Китая малышки
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Тестирование крови на наличие коронавируса проводили специалисты центра «Вектор»; ребёнок остаётся под наблюдением врачей.
Минздрав региона сообщил, что стали известны результаты анализов трёхлетней девочки, которую накануне госпитализировали в детскую инфекционную больницу № 3 с высокой температурой. В больницу ребёнка доставили из аэропорта Толмачёво, куда малышка вместе с родителями прилетела из Китая.
«Коронавирус у ребенка не обнаружен. По медицинским показаниям малышка еще некоторое время пробудет в больнице», — сообщили в минздраве региона.
Из аэропорта Толмачево малышку перевозили в транспортировочном модуле для инфицированных больных. Тестирование на наличие в крови коронавируса проводили специалисты центра "Вектор".
Напомним, пассажиры рейса из Таиланда сегодня пожаловались на то, что летели в масках рядом с пассажиркой с температурой 39 градусов.
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