«Лёд-2» в Новосибирске: премьера назначена на самый романтичный день в году

сегодня 12:41 Поделиться

Фото предоставлено организатором мероприятия

Продолжение нашумевшего в 2018 году фильма «Лёд» выйдет в кино 14 февраля; главные роли в нём исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребёнке. Правда, цена, которую им придётся заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

Фильм «Лёд», вышедший в 2018 году, превзошёл ожидания даже его создателей, став настоящим народным кинохитом. Поэтому неудивительно, что история любви Нади Лапшиной и Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова требовала продолжения.

«Для меня "Лёд" – особенный фильм, я к нему очень тепло отношусь. И хотя история там закончилась, и закончилась хорошо, мне казалось, что если найти что-то новое, что-то парадоксальное, то зрительская любовь к этим героям вновь должна сработать, – говорит продюсер картины Михаил Врубель. – При этом у нас были схожие с другими авторами фильма мнения, что если этого "что-то" мы не находим, то делать просто сиквел ради сиквела не будем».

«Идею сиквела мы вынашивали долго, было миллион вариантов. Нам хотелось найти что-то, что будет, с одной стороны, продолжать нашу историю, а с другой – не станет её калькой. И это оказалось самым сложным, – рассказывает автор сценария Андрей Золотарёв. – А потом в какой-то момент кому-то из нас (всегда сложно найти "отца победы") пришла в голову радикальная мысль, драматичный сюжетный поворот, который сначала всех испугал, а потом привёл в восторг... Я до сих пор считаю, что это было чуть ли не единственной возможностью вдохнуть жизнь в проект и сделать его не менее самостоятельным и интересным, чем первая часть».

«Я категорически отказывался делать сиквел "Льда", – говорит продюсер фильма Александр Андрющенко. – Всегда гораздо проще придумать новую оригинальную историю, чем работать над продолжением. Тем более что история казалась мне законченной. Миша Врубель полгода всячески уговаривал меня подумать над продолжением, и на одной из таких встреч к нам в голову пришла неожиданная идея, которая, на мой взгляд, делала сиквел сильным, новым и, главное, самостоятельным произведением. С этой минуты всё понеслось с огромной скоростью. И через 3 месяца у нас уже был первый хороший драфт».

«Конечно, я была очень рада, что эта история продолжается, я люблю этот проект и свою героиню, – рассказывает Аглая Тарасова. – Но когда речь идёт о сиквеле, всегда есть страх, что он получится слабее, хуже, что мы разочаруем зрителя и разочаруемся сами. А когда продюсеры раскрыли мне сюжет, я сначала подумала, что они шутят, но потом поняла, что, возможно, это единственно правильный выход. Наша сказка была закончена, и зрителю не было бы так интересно наблюдать за простым семейным счастьем этой пары, чем за теми обстоятельствами, которые последуют после неожиданного сюжетного поворота. И благодаря ему картинку можно будет воспринимать как отдельное кино».

«Саша Петров был против сиквела. Первое, что он сказал после премьеры «Льда»: "Вообще не думайте, мы вторую часть даже обсуждать не будем", – вспоминает Михаил Врубель. – Но когда у нас появилась идея фильма "Лёд 2", мы пришли к Петрову со словами: "Ты послушай нас просто сначала, а потом решишь". Рассказали ему, и он сразу сказал: "Да". Если бы Саша не согласился, никакого фильма бы не было».

«Изначально я не обрадовался тому, что фильм "Лёд" получил продолжение, не понимал, зачем оно вообще нужно. Ведь первый фильм – абсолютно законченная сказка, – говорит Александр Петров. – Но, когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, что это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход. Хотя он и не самый главный в нашей истории. Главное – это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребёнка».

«Я ранее никогда не снималась в сиквелах. И мне вначале было не по себе, потому что второй раз в одну реку не входят, – признается Мария Аронова, вернувшаяся в роли тренера по фигурному катанию Ирины Сергеевны Шаталиной. – Но здесь с персонажами, которые родились у нас в первом фильме, начинает что-то происходить. Эти люди начинают как-то по-другому себя проявлять, показывать зрителю иную сторону своего характера, своих эмоций. Было страшно. Но было интересно».

Напомним, 28 января Сиб.фм рассказал о предстоящих гастролях Балета Монте-Карло в Новосибирске.