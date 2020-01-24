Льготникам дадут больше денег: какие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

сегодня 15:08 Поделиться

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С 1 февраля в России индексируются некоторые виды социальных выплат; рост составит 3 %.

В России с 1 февраля будут на 3 % проиндексированы некоторые виды социальных выплат, которыми занимается Пенсионный фонд.

Индексации подлежат ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают порядка 225 тысяч новосибирцев, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда. Об этом сообщает управление Пенсионного фонда по Новосибирской области.

Набор социальных услуг, которые входят в состав ежемесячной денежной выплаты, также будет проиндексирован. Получать этот вид помощи можно в натуральной форме и денежном эквиваленте. Стоимость набора с 1 февраля возрастёт до 1 155 рублей в месяц. В состав набора включены предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. В случае получения денежного эквивалента сумма снижается до 889 рублей. Получить можно путёвку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Если забрать деньгами, то ежемесячно будут платить по 137 рублей 63 копейки. Сохраняется право бесплатного проезда к месту лечения на пригородном железнодорожном или междугородном транспорте. При желании получения наличных ежемесячная выплата – 127 рублей 70 копеек.

Также с 1 февраля меняется сумма на погребение неработающих пенсионеров. Теперь на похороны Пенсионный фонд будет выплачивать 7349 рублей 83 копейки.

На увеличение выплат Новосибирская область будет ежемесячно тратить 16 миллионов рублей.

Напомним, 28 января Сиб.фм рассказал, сколько семей с детьми от 3 до 7 лет получат «путинские выплаты».