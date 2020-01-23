Лыжня России-2020: какого числа и где пройдет в Новосибирске
фото минспорта НСО
Новосибирск примет участие во всероссийской массовой лыжной гонке «лыжня России»; всего будет четыре забега.
«Лыжня России» стартует в Новосибирске 8 февраля. Традиционно забеги пройдут в Академгородке, на улице Ионосферная, 3.
8 февраля Новосибирск примет участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Соревнования пройдут в Академгородке (ул. Ионосферная, 3).
Как сообщает пресс-центр мэрии, для участников будет организован бесплатный проезд для лыжников, прошедших регистрацию и получивших номер.
Добраться до места старта можно электропоездом № 6611 «Новосибирск-Главный – Черепаново», отправление со станции «Новосибирск-Главный» в 9.54, прибытие на станцию «Сеятель» в 10.37. Далее – автобусом с логотипами «Лыжня России» до лыжной базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского.
После лыжных забегов этот же автобус доставит участников спортивного мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 13.30.
Первыми участниками XXXVIII «Лыжни России» станут дети 6-8 лет. Им предстоит преодолеть лыжную трассу длиной 500 метров. Детские старты начнутся в 11:10.
В 11.40 состоится торжественное открытие лыжного праздника.
В 12.00 — массовый старт на дистанцию 5 км;
В 12.10 – старт на дистанцию 2020 м;
В 12.15 – массовый старт на дистанцию 10 км;
В 13.00 – церемония награждения VIP забега;
В 13.15 – церемония награждения забегов на дистанции 5 и 10 км.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, VIP персоны, а это руководители правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, побегут на дистанцию 2020 метров.
Для участников массового лыжного праздника будет организована развлекательная программа и развёрнута полевая кухня.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте минспорта Новосибирской области.
Напомним, 23 января в Новосибирске началась регистрация на «Лыжню России 2020».
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