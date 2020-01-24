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Налётчики с пистолетом и битой попали на видео в Новосибирске

сегодня 07:17

скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Кировском районе Новосибирска двое парней пытались отобрать деньги у водителя; попытка провалилась.

В социальной сети появилось видео налёта на автомобиль, который перевозил крупную сумму денег, снятых с терминалов оплаты мобильной связи. Информация об этом появилась в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, сделана она 30 января. Как сообщает подписчик сообщества, всё произошло на одном из Бронных переулков в Кировском районе Новосибирска.

Двое молодых людей на ВАЗ-2109 попытались ограбить инкассаторов. Один из нападавших держал в руках предмет похожий на пистолет, второй был вооружён битой.

Нападавшие успели разбить стекло в автомобиле и попытались забрать сумку с деньгами. Водитель успел сориентироваться и начал сдавать назад. Налётчикам ничего не оставалось, как сбежать.

Пока неизвестно, обратился ли пострадавший в полицию.

Напомним, зимой прошлого года молодые налётчики ограбили шесть контор микрозаймов в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

деньги
налётчики
бита
яндекс.дзен

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