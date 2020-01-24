Налоговые долги новосибирцев приблизились к 3 миллиардам рублей

сегодня 13:42 Поделиться

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Более 700 новосибирцев, налоговая задолженность которых превышает 50 тысяч рублей, получат вскоре «письма счастья»; не желающим платить по счетам придётся пожертвовать имуществом.

Задолженность по имущественным налогам физических лиц в Новосибирской области составила 2,8 млрд руб. В ближайшие дни должники получат требования об уплате налогов и сборов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

В ведомстве уточнили, что требования размещены в личных кабинетах 76,5 тысячи налогоплательщиков, а также направлены 764 налогоплательщикам, задолженность которых превышает 50 тысяч рублей у каждого.

«Сейчас идёт подготовка к массовой рассылке требований об уплате налога с задолженностью менее 50 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе.

Как отмечают специалисты, в случае, если новосибирцы не погасят долг добровольно, в отношении них будет возбуждено административное производство с последующим наложением ареста на имущество.

Так, жительнице Новосибирска, задолжавшей 800 тысяч рублей земельного налога, пришлось расстаться с автомобилем Nissan Juke – машину эвакуировали на штрафстоянку.

«Согласно действующему законодательству, в том случае, если должник не погасит долг, автомобиль будет продан, средства от его реализации будут направлены в счёт погашения долга», – объяснили в пресс-службе УФССП.

В ведомстве отметили, что эта мера оказывается одной из самых действенных: чтобы вернуть авто, владелица уже уплатила четверть долга.

Напомним, 26 января стало известно о долгах актёра Павла Прилучного.