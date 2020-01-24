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Несмотря на коронавирус, более тысячи российских туристов остаются на Хайнане

сегодня 10:17

Фото с сайта pixabay.com

Из-за эпидемии коронавируса из Китая, в основном с туристического острова Хайнань, в экстренном порядке эвакуируют российских туристов; последние россияне вернутся с отдыха 4 февраля.

В пятницу, 31 января, на китайском острове-курорте Хайнань оставались 1104 российских туриста. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как рассказала исполнительный директор организации Майя Ломидзе, большинство россиян возвращаются в плановом режиме на своих оплаченных рейсах. Часть возвращается раньше срока. При этом проблем с ними не возникает.

«С учётом вывозных рейсов 30 января, на утро пятницы, 31 января, на острове Хайнань останутся 1104 туриста из России. До 4 февраля все российские организованные туристы покинут остров», – сообщила Майя Ломидзе.

Она также сообщила, что организованные группы туристов с континентальной части Китая вернутся в первой декаде февраля. При этом исполнительный директор АТОР подчеркнула, что решать вопрос с авиасообщением нужно тогда, когда будут вывезены все российские граждане из КНР.

Майя Ломидзе оценила предполагаемые совокупные потери от прекращения продажи туров в Китай, в основном на остров Хайнань, в 500-700 миллиардов долларов США. Всего из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в Китай не поедут около 33 тысяч россиян. Большинство из них оформили путёвки на другие направления.

Напомним, 31 января ВОЗ признала эпидемию коронавируса ЧС международного масштаба.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эвакуация
туризм
коронавирус
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