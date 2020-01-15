Новосибирского следователя и адвокатов обвинили во взятке в 1,5 миллиона рублей

сегодня 14:29 Поделиться

Фото СКР

Одного из руководителей межрайонного управления СК подозревают в получении взятки; вместе с ним арестованы два адвоката.

Руководителя межрайонного управления Следственного комитета и двух адвокатов подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. По версии ведомства, следователь получил 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за раскрытие материалов дела. Речь идёт о руководителе отдела СК РФ по Заельцовскому району Юрии Лущенкове.

Вместе со следователем подозревают двух юристов Адвокатской палаты Новосибирской области – их обвиняют в посредничестве в получении взятки.

«Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны в ходе проведённых сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объёме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу», – добавили в СК.

Сейчас следователи выступают с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним, 15 января стало известно, что бывший начальник станции Новосибирск-Главный заплатит 4 миллиона рублей за взятку.