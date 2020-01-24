Подросток из Новосибирска совершил заказное убийство за день до Нового года

сегодня 09:56 Поделиться

Фото СКР

Жителя Новосибирска приговорили к 20 годам за исполнение заказного убийства; организатора лишили свободы на 16 лет.

Подросток из Новосибирска совершил заказное убийство, которое заказал партнёр по бизнесу погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СКР сегодня, 31 января. Инцидент произошёл ещё зимой 2018 года. Тогда 34-летний предприниматель заказал убийство своего партнёра по бизнесу у 19-летнего новосибирца.

Мужчина предложил парню в качестве вознаграждения внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и деньги. Также он показал киллеру фотографию жертвы и адрес его проживания. За день до празднования Нового года, вечером 30 декабря, 19-летний убийца пришёл к дому жертвы на улице Тверской в Ленинском районе. Затем он подошёл к 33-летнему мужчине сзади и несколько раз ударил его ножом в шею и голову. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Киллеру не удалось скрыться надолго – соседи погибшего стали свидетелями жестокой расправы. Спустя короткое время подростка и заказчика убийства задержали сотрудники Следственного комитета. Исполнитель получил 20 лет колонии строгого режима. Заказчик убийства проведёт в тюрьме следующие 16 лет.

Напомним, осенью прошлого года новосибирские следователи раскрыли заказное убийство 11-летней давности.