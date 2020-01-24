«Пусть маску дают на входе»: новосибирцев возмутило состояние общественного туалета на Монументе Славы
Фото из паблика revizor.nsk в Instagram
Приветом из каменного века назвали новосибирцы общественную уборную на Монументе Славы; горожане недоумевают, почему туалет не отремонтировали в рамках реконструкции объекта.
Снимки, сделанные в туалете на Монументе Славы в Новосибирске, обсуждают подписчика паблика revizor.nsk в Instagram. На кадрах – унитазы с «верхним» сливом и обшарпанные стены.
«Это просто привет из прошлого», – считают подписчики группы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
Автор поста поделилась, что накануне гуляла с ребёнком на Монументе Славы, малышу понадобилось в туалет.
«Зайдя внутрь, были удивлены. Постройка 1952 года, капитального ремонта не было ни разу. Летом 2019-го был сделан косметический ремонт, которого не хватило и на полгода», – написала женщина.
Она также уточнила, что посещение туалета – платное. Услуга стоит 20 рублей.
В комментариях, которых набралось уже несколько десятков, новосибирцы поддержали женщину.
«Полностью поддерживаю автора. Туалет ужасен. Я даже не припомню, где ещё в Нск есть такие убогие платные туалеты», – написала Александра.
«Капец, не была там 10 лет, ничего не изменилось!» – добавляет другая подписчица.
«В стоимость посещения сортира должна входить медицинская маска — чтобы не чувствовать запаха» – в шутку комментируют некоторые горожане.
Редакция Сиб.фм направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, планируется ли ремонт на данном объекте.
Напомним, 29 января сибирячки пожаловались на жуткие условия в гинекологическом отделении новосибирской больницы.
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