«Пусть маску дают на входе»: новосибирцев возмутило состояние общественного туалета на Монументе Славы

сегодня 11:56 Поделиться

Фото из паблика revizor.nsk в Instagram

Приветом из каменного века назвали новосибирцы общественную уборную на Монументе Славы; горожане недоумевают, почему туалет не отремонтировали в рамках реконструкции объекта.

Снимки, сделанные в туалете на Монументе Славы в Новосибирске, обсуждают подписчика паблика revizor.nsk в Instagram. На кадрах – унитазы с «верхним» сливом и обшарпанные стены.

«Это просто привет из прошлого», – считают подписчики группы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Автор поста поделилась, что накануне гуляла с ребёнком на Монументе Славы, малышу понадобилось в туалет.





«Зайдя внутрь, были удивлены. Постройка 1952 года, капитального ремонта не было ни разу. Летом 2019-го был сделан косметический ремонт, которого не хватило и на полгода», – написала женщина.

Она также уточнила, что посещение туалета – платное. Услуга стоит 20 рублей.

В комментариях, которых набралось уже несколько десятков, новосибирцы поддержали женщину.

«Полностью поддерживаю автора. Туалет ужасен. Я даже не припомню, где ещё в Нск есть такие убогие платные туалеты», – написала Александра.

«Капец, не была там 10 лет, ничего не изменилось!» – добавляет другая подписчица.

«В стоимость посещения сортира должна входить медицинская маска — чтобы не чувствовать запаха» – в шутку комментируют некоторые горожане.

Редакция Сиб.фм направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, планируется ли ремонт на данном объекте.

Напомним, 29 января сибирячки пожаловались на жуткие условия в гинекологическом отделении новосибирской больницы.