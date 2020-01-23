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Репка по-сибирски: трактор вмёрз в лёд в Новосибирской области

сегодня 14:46

Фото из группы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте»

Трактор провалился под лёд в Новосибирской области; кому принадлежит транспорт – неизвестно.

Вмерзший в лёд трактор обнаружили спасатели на озере Сартлан Барабинского района. Автомобиль почти по самую крышу ушёл в водоём, сверху его завалило снегом. Об этом сообщается в группе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимкам, трактор завяз основательно – достать его будет непросто. Владельцу наверняка придётся ждать наступления тепла.

Во время патрулирования водоёма специалисты провели беседы с рыбаками. Местных жителей они предупредили о возможных происшествиях, связанных с провалом транспорта и людей под лёд.

Напомним, ранее спасатели провели учения по эвакуации рыбаков со льдины.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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