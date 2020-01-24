Штрафы за превышение скорости вырастут в несколько раз

сегодня 16:44 Поделиться

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В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости; проект нового кодекса опубликовал Минюст.

Министерство юстиции России предлагает внести поправки в КоАП и ужесточить наказание для водителей-лихачей.

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров, который сейчас составляет 500 рублей, хотят поднять до 3 тысяч. При превышении на 40-60 километров – до 4 тысяч. Тем, кто разогнался и нарушил скоростной режим на 60 километров, грозит 5 тысяч штрафа или лишение права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев при первичном нарушении. За повторное нарушение придётся заплатить 10 тысяч и лишиться прав на год.

В Минюсте также предлагают увеличить наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Предусматривается вариант лишения прав до трёх лет.

В новом проекте КОАП предлагается складывать нарушения. Если водитель совершил три грубых нарушения, его могут лишить права управлять транспортом на срок до полутора лет.

Под грубыми нарушения понимают проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров, выезд на встречку, поворот или разворот в запрещённых местах, а также отказ пропускать автомобили с преимуществами в движении. Сюда же относят нарушения правил проезда железнодорожных переездов и нарушение преимуществ пешеходов.

Напомним, в декабре новосибирцев возмутили камеры видеонаблюдения на шоссе с колеёй.