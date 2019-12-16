Три недели страха: домашнего тирана, избивавшего жену, арестовали под Новосибирском

сегодня 18:43 Поделиться

Фото предоставлено Ириной Левиной

Экс-супруг Ольги Кротовой, которую 11 января привезли в больницу в резаной раной на шее, арестован; адвокат женщины почти три недели добивалась того, чтобы тирана изолировали.

Сегодня, 31 января, в Тогучине взяли под стражу бывшего мужа местной жительницы, который несколько лет держал женщину в страхе. Он регулярно избивал экс-супругу, но, даже несмотря на обращения потерпевшей к правоохранительные органы, продолжал оставаться на свободе. Об этом Сиб.фм сообщила представитель Ольги Кротовой Ирина Левина.

"Дело возбудили по статье "Покушение на убийство", сегодня Кротова арестовали в зале суда", — рассказала она.

Ранее Сиб.фм рассказывал о судьбе сибирячки, которая много лет живёт как на пороховой бочке — после развода бывший муж не даёт ей прохода. Караулит на улице, врывается в дом. Каждая такая встреча заканчивается избиением и угрозами.

За нападки на мать своих детей Денис Кротов уже был судим, но ни разу его не отправляли за решётку. Наказания были связаны с исправительными работами.

Даже в последний раз, когда в ночь на 11 января 2020 года мужчина ворвался в квартиру к Ольге Кротовой и порезал ей шею, ему не надели наручники.

"Поместили под домашний арест. Но он ограничения не соблюдал. Вышел в магазин у дома, где напал на мать потерпевшей", — рассказала Ирина Левина.

С её слов, молодая женщина боялась предстоящей выписки из больницы, куда попала после ночного избиения.

"Она реально опасается за свою жизнь. Любая встреча с бывшим супругом представляет для неё опасность", — добавила юрист.

Представитель потерпевшей написала несколько жалоб — полицейскому руководству и в прокуратуру.

"Наконец-то, лёд тронулся. Надеемся, что приговор суда будет вынесен также взвешенно, как и постановление о заключении под стражу", — поделилась она с Сиб.фм.

Эта история — далеко не единственный пример домашнего насилия в России. По разным данным, ежегодно в стране несколько десятков тысяч женщин терпят побои от своих супругов.

На днях Новосибирск потрясла трагедия с убийством беременной Натальи Чернышёвой — сожитель Рустам Фатуллаев подкараулил её в подъезде и ударил ножом. Примечательно, что за две недели до гибели, после очередного избиения, она обращалась с заявлением в полицию. Однако дальше опроса участников конфликта дело не пошло.

Напомним, в декабре 2019 года новосибирец до смерти забил свою девушку из-за ревности.