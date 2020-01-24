Смех во время чумы: боязнь коронавируса вызвала эпидемию мемов в соцсетях

сегодня 17:11 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Число заражённых и погибших от нового типа коронавируса из Китая с каждым днём растёт угрожающими темпами. Ещё быстрее растёт количество мемов на эту тему в соцсетях. Сиб.фм разбирался, почему эта опасная тема становится поводом для смеха, и выяснил, что на самом деле всё серьёзно.

От эпидемии нового типа коронавируса из Китая на 31 января погибли 213 человек. Число заражённых увеличилось почти до 10 тысяч, а ВОЗ сегодня признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Новости о новых заражённых поступают из многих стран мира – случаи зафиксировали в США, Франции, Италии, Австралии, Японии, Таиланде, Тибете и ещё 12 государствах. Несмотря на всеобщий страх, сквозь все пугающие сообщения о стремительном распространении смертельной болезни одновременно появляется огромное количество мемов про тот самый коронавирус. Корреспондент Сиб.фм отобрал те из них, что действительно заслуживают внимания.

Ничего смешного

Мемы появляются в соцсетях молниеносно. Стоит вспомнить недавнюю отставку правительства – первые посты опубликовали чуть ли не раньше решения Дмитрия Медведева сложить полномочия. Та же ситуация и с «уханьским» вирусом – смешные картинки начали появляться, когда об эпидемии ещё не шла речь.

Кстати, про коронавирус шутят не только в России – сами китайцы не прочь поразвлечься. Как гласит мем, тишина – это здоровье.

Кто-то применил все чудеса и силы фотошопа и создал довольно качественную пародию на приказ и. о. главы Минздрава Вероники Скворцовой. Там всё как надо: от 250 до 1000 миллилитров крепкого алкоголя. Выглядит как настоящий. Нет сомнений, что прямо сейчас кто-то размахивает этим документом в аптеке и требует свою лечебную дозу пива.

Забавная отсылка к уголовному преследованию российского журналиста Ивана Голунова. Тогда фраза «ЯМЫ Голунов» разошлась по всем пабликам в соцсетях. Теперь придуманная в защиту от незаконного уголовного дела акция превратилась в реакцию на любое значимое событие. Быть может, это тонкий намёк на то, что в Ухань вирус кто-то подбросил?

А вот совсем свежий мем – вчера бывший глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Скотт Готтлиб обратил внимание на поисковые запросы Google. Он заметил, что популярность запроса «корона пиво вирус» сравнялась с обычным «корона». Он подчеркнул, что его количество обращений увеличилось на 2300 %. Готтлиб не понимает, что это: опечатка или путаница потребителей. Другими словами, в мире есть люди, которые действительно считают, что пиво может быть связано с коронавирусом. Естественно, это вызвало мощную волну мемов про знаменитое мексиканское пиво Corona Extra.

Внимательные читатели из России сразу отметили, что у нас есть свой вариант – пиво «Сибирская корона» звучит не менее угрожающе. Кстати, корреспондент Сиб.фм проверил и узнал, что российская аудитория тоже считает, что связь между пивом и вирусом действительно есть. «Пиво корона вирус» – второй по популярности запрос.

Шутки шутками, а одна из них едва не закончилась международным скандалом. Датская газета Jyllands-Posten остроумно переделала флаг КНР в связи со вспышкой коронавируса. Тут же посольство Китая в Копенгагене возмутилось и потребовало извинений – якобы их это оскорбило. Без мемчиков не обошлось.

Однако на флаге КНР дело не остановилось. Некоторые Telegram-каналы позволили себе пошутить над самим председателем Китайской народной республики. На одном из совещаний Си Цзиньпин один раз закашлял. Этого хватило для искромётного видео, которое длится всего секунду, с подписью «Держись, братан». Что скажешь на это, Компартия?

В том же канале попытались коротко описать реакцию СМИ и человечества на новости о вирусе. Получилось как-то так.

Почему мы смеёмся?

Кому-то покажется неадекватным, что люди шутят над страшной болезнью, которая уже унесла жизни сотен человек. С точки зрения психологии это вполне нормально. Как рассказала Сиб.фм клинический психотерапевт Татьяна Ефанова, мемы – своего рода защитная реакция.

«С одной стороны, людям нужно что-то, что будет щекотать им нервы. Так сказать, надо за что-то зацепиться и пугать себя, друг друга. Как устроена психика человека? Мы ведь ищем что-то тревожное, о чём можно поговорить и выразить свои негативные эмоции. Со смехом выбрасываются гормоны радости, которые помогают быстрее погасить выброс адреналина в ответ на этот страх и повсеместно нагнетающуюся панику», – объяснила Татьяна Ефанова.

Таким образом получается, что это способ справиться с агрессией и стрессом.

«Более того, это абсолютно нормальная реакция! Раньше анекдоты придумывали, а сейчас мемы. Точно так же дети придумывали страшные истории – это способ бороться с неизвестным», – объясняет специалист.

Получается, что в мемах про подобные заболевания нет ничего плохого, так как это лишь способ защитить себя от постоянно растущего стресса на фоне непрекращающегося распространения вируса. Однако стоит помнить важную деталь: нет запретных тем – есть плохие шутки.