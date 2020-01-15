Стала известна зарплата Дмитрия Медведева на новой должности

сегодня 09:17 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев с 16 января занял пост зампреда Совбеза; названа его зарплата на новом месте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назначенный на этот пост после роспуска правительства 15 января, будет получать более 618 тысяч рублей ежемесячно. Указ о назначении такой зарплаты экс-премьеру подписал 30 января президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе, который вступил в силу с 16 января, отмечается, что денежное вознаграждение зампреда Совбеза составит 618 713 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после оглашения президентом России послания Федеральному собранию было принято решение об уходе правительства в отставку в полном составе. Одновременно стало известно о предложенной Медведеву новой должности.

На следующий день на пост руководителя кабмина был предложен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

Напомним, в январе исследователи пришли к выводу, что большинство новосибирцев недовольны своей зарплатой.