Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Стала известна зарплата Дмитрия Медведева на новой должности

сегодня 09:17

фото с сайта pixabay.com

Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев с 16 января занял пост зампреда Совбеза; названа его зарплата на новом месте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назначенный на этот пост после роспуска правительства 15 января, будет получать более 618 тысяч рублей ежемесячно. Указ о назначении такой зарплаты экс-премьеру подписал 30 января президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе, который вступил в силу с 16 января, отмечается, что денежное вознаграждение зампреда Совбеза составит 618 713 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после оглашения президентом России послания Федеральному собранию было принято решение об уходе правительства в отставку в полном составе. Одновременно стало известно о предложенной Медведеву новой должности.

На следующий день на пост руководителя кабмина был предложен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

Напомним, в январе исследователи пришли к выводу, что большинство новосибирцев недовольны своей зарплатой.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Путин Владимир
Медведев Дмитрий
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

185998
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178370
Население России пошло на убыль
178355
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
133540
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм
127881
Какого числа начинается Великий пост-2020
115947
Женщину – в морг, детей – в больницу: водитель-новичок устроил страшную аварию под Новосибирском
102327
Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения