«Только благодаря нему и сдали дом»: убийство главы ЖСК «Залесский» прокомментировал бывший дольщик

сегодня 08:26 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Главу ЖСК "Залесский" убили 27 января — в деле до сих пор нет подозреваемых; дольщики вспоминают, что именно Олег Арчибасов помог им получить квартиры.

Бывший дольщик одного из старейших долгостроев на улице Залесского прокомментировал гибель Олега Арчибасова. Как рассказал Олег Капцов корреспонденту Сиб.фм, только благодаря Арчибасову и его юристам удалось сдать затянувшийся на 16 лет проект.

"Года полтора-два назад мы с ним общались. Я вышел из ЖСК и тогда все закончилось. Далее не было информации. Думаю, что благодаря ему и его юристу и был сдан дом. Они очень грамотные. Молодцы", — вспоминает Олег Капцов.

Мужчина выкупил долю в строящемся доме на улице Залесского, 6 несколько лет назад. Когда застройщик ООО "Гарантстройсервис" обанкротился, то строительство окончательно остановилось. В 2010 году права застройщика передали ЖСК "Залесский", а спустя девять лет объект сдали. В январе 2018 года Олег Капцов выходил на митинг с другими дольщиками — они требовали разрешить разногласия между генподрядчиком ООО "Электромонтаж" и ЖСК "Залесский".

Также стало известно, что прокурорская проверка в 2017 году выявила нарушения со стороны Арчибасова — по версии ведомства, он тратил выделенные на строительство деньги на прочие нужды. Около 26 миллионов рублей из бюджета долгостроя ушли на выдачу займов.

Несмотря на то, что Капцов был лично знаком с Олегом Арчибасовым, он не желает обсуждать возможные версии убийства председателя ЖСК.

"Догадки я строить не буду. Знаете, мне искренне жаль человека. Я забыл этот долгострой и слава богу. Не очень приятно вспоминать всё это", — подытожил бывший дольщик.

Как ранее писал Сиб.фм, трагедия произошла утром 27 января. Олега Арчибасова застрелили в центре города — напротив школы №4 на улице Достоевского, 27. По данным источника, убийство с наибольшей вероятностью носит заказной характер. Об этом можно судить по травмам — два выстрела пришлось в область груди, а последний — в затылок. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемых в нём на сегодняшний день ещё нет.

Напомним, 28 января новосибирцы начали обсуждать возможные версии убийства Олега Арчибасова.