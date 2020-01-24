"Увезли с разбитой головой": в Новосибирске ищут сбежавшего с места аварии водителя "Газели"
Фото предоставлено ГИБДД г. Новосибирска
Водителя грузопассажирской "Газели" с белым тентом ищут в Новосибирске; он устроил аварию на Толмачёвском шоссе и сбежал с места ДТП.
Новосибирская Госавтоинспекция разыскивает водителя грузопассажирской "Газели " с белым тентом и жёлтым маяком, который 31 января скрылся с места аварии.
По данным правоохранителей, "Газель" ехала в сторону города по Толмачёвскому шоссе, где столкнулась с автомобилем Ford Transit — тот двигался в попутном направлении.
От удара Форд выбросило на встречку, где он столкнулся с Toyota Avensis.
"В результате ДТП водитель Toyota Avensis 1970 года рождения с предварительным диагнозом сотрясении головного мозга и ушибами доставлен в больницу", — уточнили в ГИБДД.
Водитель "Газели" с места происшествия скрылся.
Очевидцев аварии просят позвонить по номерам 2322351 или 2322321.
Напомним, 26 января годовалый ребёнок погиб в ДТП под Новосибирском.
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