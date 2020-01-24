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"Увезли с разбитой головой": в Новосибирске ищут сбежавшего с места аварии водителя "Газели"

сегодня 17:44

Фото предоставлено ГИБДД г. Новосибирска

Водителя грузопассажирской "Газели" с белым тентом ищут в Новосибирске; он устроил аварию на Толмачёвском шоссе и сбежал с места ДТП.

Новосибирская Госавтоинспекция разыскивает водителя грузопассажирской "Газели " с белым тентом и жёлтым маяком, который 31 января скрылся с места аварии.

По данным правоохранителей, "Газель" ехала в сторону города по Толмачёвскому шоссе, где столкнулась с автомобилем Ford Transit — тот двигался в попутном направлении.

От удара Форд выбросило на встречку, где он столкнулся с Toyota Avensis.

"В результате ДТП водитель Toyota Avensis 1970 года рождения с предварительным диагнозом сотрясении головного мозга и ушибами доставлен в больницу", — уточнили в ГИБДД.

Водитель "Газели" с места происшествия скрылся.

Очевидцев аварии просят позвонить по номерам 2322351 или 2322321.

Напомним, 26 января годовалый ребёнок погиб в ДТП под Новосибирском.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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