Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

В Новосибирск идёт потепление

сегодня 17:29

фото с сайта pixabay.com

В ближайшие выходные уже можно будет прогуляться; столбик термометра поползёт вверх.

Из Новосибирска уходит мороз. На ближайшие выходные синоптики обещают, что столбик термометра пойдёт вверх. По данным сервиса Gismeteo.ru, февраль начнётся в Новосибирске с повышения температуры.

В субботу, 1 февраля, ночью ещё сохранится достаточно сильный мороз – до 23-24 градусов ниже нуля. Днём температура поднимется до -18. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер скоростью до шести метров в секунду.

В воскресенье, 2 февраля, столбик термометра продолжит путешествие вверх. Ночью обещают -20, днём -13 при переменной облачности.

К концу следующей недели в Новосибирске ожидают плюсовых температур. Вместе с потеплением в Новосибирск придут шквалистые ветры. Ожидаются порывы до 25 метров в секунду.

Стоит напомнить, что это предварительный прогноз. Более точную информацию метеорологи могут давать лишь на трое суток.

Напомним, 30 января новосибирцев напугали трескучими морозами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

погода
потепление
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

186089
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178450
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
178404
Население России пошло на убыль
133581
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм
127933
Какого числа начинается Великий пост-2020
116004
Женщину – в морг, детей – в больницу: водитель-новичок устроил страшную аварию под Новосибирском
102699
Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения