В Новосибирск идёт потепление

сегодня 17:29 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В ближайшие выходные уже можно будет прогуляться; столбик термометра поползёт вверх.

Из Новосибирска уходит мороз. На ближайшие выходные синоптики обещают, что столбик термометра пойдёт вверх. По данным сервиса Gismeteo.ru, февраль начнётся в Новосибирске с повышения температуры.

В субботу, 1 февраля, ночью ещё сохранится достаточно сильный мороз – до 23-24 градусов ниже нуля. Днём температура поднимется до -18. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер скоростью до шести метров в секунду.

В воскресенье, 2 февраля, столбик термометра продолжит путешествие вверх. Ночью обещают -20, днём -13 при переменной облачности.

К концу следующей недели в Новосибирске ожидают плюсовых температур. Вместе с потеплением в Новосибирск придут шквалистые ветры. Ожидаются порывы до 25 метров в секунду.

Стоит напомнить, что это предварительный прогноз. Более точную информацию метеорологи могут давать лишь на трое суток.

Напомним, 30 января новосибирцев напугали трескучими морозами.