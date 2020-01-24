В Новосибирск идёт потепление
фото с сайта pixabay.com
В ближайшие выходные уже можно будет прогуляться; столбик термометра поползёт вверх.
Из Новосибирска уходит мороз. На ближайшие выходные синоптики обещают, что столбик термометра пойдёт вверх. По данным сервиса Gismeteo.ru, февраль начнётся в Новосибирске с повышения температуры.
В субботу, 1 февраля, ночью ещё сохранится достаточно сильный мороз – до 23-24 градусов ниже нуля. Днём температура поднимется до -18. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер скоростью до шести метров в секунду.
В воскресенье, 2 февраля, столбик термометра продолжит путешествие вверх. Ночью обещают -20, днём -13 при переменной облачности.
К концу следующей недели в Новосибирске ожидают плюсовых температур. Вместе с потеплением в Новосибирск придут шквалистые ветры. Ожидаются порывы до 25 метров в секунду.
Стоит напомнить, что это предварительный прогноз. Более точную информацию метеорологи могут давать лишь на трое суток.
Напомним, 30 января новосибирцев напугали трескучими морозами.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают