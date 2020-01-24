ВОЗ: эпидемия смертельного коронавируса из Китая признана ЧС международного значения

сегодня 08:47 Поделиться

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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового типа коронавируса ЧС международного масштаба; ещё неделю назад в организации заявляли, что это преждевременная мера.

Эпидемию нового типа коронавируса из Китая признали ЧС международного масштаба. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус накануне, 30 января. В то же время он подчеркнул, что принятые китайскими властями меры по сдерживанию распространения вируса – новый стандарт борьбы с такого рода заболеваниями. Тем не менее, в ВОЗ считают, что последствия от вспышки вируса в менее развитых странах неизвестны.

«Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации», – добавил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Первое экстренное заседание комиссии ВОЗ прошло неделю назад. Тогда специалисты отмечали, что следят за развитием событий, однако посчитали, что введение положения чрезвычайной ситуации посчитали преждевременным.

По данным «Интерфакса» на утро 31 января, число жертв нового типа коронавируса достигло 213 человек. Количество жертв увеличилось на четверть – до 9692 человек. Тем самым эпидемия 2020 года стала опаснее, чем вспышка коронавируса SARS в 2002-2003 годах. Тогда за весь год заразились 8,4 тысячи человек.

Напомним, 29 января стало известно, что в Новосибирске госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус.