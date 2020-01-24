«Всё повышают кроме зарплаты»: новосибирских водителей возмутили новые штрафы

сегодня 18:25 Поделиться

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирские водители разбились на два лагеря; одни поддерживают новый проект КОАП, другие – крайне не согласны.

В сети набирает обороты обсуждение предложения минфина России о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. В первую очередь новшества касаются штрафов за превышение скоростного режима.

По предложенным поправкам штрафы за превышение скорости на 20-40 километров, вырастут до трёх тысяч рублей; на 40-60 километров – до четырёх тысяч; превышение свыше 60 километров может обернуться не только пятитысячным штрафом, но и лишением прав до полугода.

Новосибирские водители бурно отреагировали на предложения минфина. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано уже больше сотни комментариев. Сиб.фм публикует самые приличные.

«Вот налоговик у власти, это только цветочки!!!!!»;

«Уже не знают как нахлобучить водителей»;

«Интересно, в России что-нибудь подешевеет? Хоть раз»;

«А кроме штрафов зарплату не нужно людям увиличивать?»;

«Ну конечно! Увеличить штрафы, поднять налоги, ужесточить, наказать, отобрать! У нас слова другие кто нибудь слышал вообще?», — делятся подписчики сообщества (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм).

Впрочем, среди пользователей сети нашлось немало водителей, которые поддерживают инициативу минфина.

«Несмотря на то что эта мера направлена на обдирание людей, аварийность это все таки снизит. Я не превышаю, и хочу чтобы безголовых лихачей было меньше, поэтому я за»;

«Давно пора. На данный момент наказаний за пдд в России просто НЕТ. Не может штраф за проезд на красный равняться цена перекуса на двоих в макдональдсе»;

«Я водитель с большим стажем и понимаю что водители в Рашке это люди сумасшедшие и неадекватные. Только оплата штрафа в полугодовой доход водителя может дисциплинировать таких людей. Это не страшно. Это нормально», — пишут согласные с увеличением штрафов.

Напомним, минфин при внесении поправок в КОАП, предложил увеличить штрафы не только за превышение скорости, но и за отказ от прохождения медосвидетельствования.