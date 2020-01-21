«Выглядит, как издевательство»: чиновницы подарили блокадникам хлеб

сегодня 07:45 Поделиться

фото со страницы Майи Хужиной в соцсети Facebook

Вся Россия обсуждает беспрецедентный подарок, который преподнесли блокадникам в Крыму; старикам подарили хлеб.

ЧП произошло в Крыму. Группа дородных женщин в дорогих норковых шубах посетила блокадников и вручила им подарки по случаю освобождения Ленинграда. В комплект входили памятные медали и батоны белого хлеба в полиэтилене. После чиновницы устроили фотосессию с блокадниками. Этот случай ошарашил не только пользователей сети, куда попали фотографии, но и руководство Крыма.

Глава Крыма потребовал уволить чиновниц, подаривших старикам хлеб.

Глава Крыма потребовал уволить подаривших блокадникам «батоны» чиновниц в шубах. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Вся эта дикая история выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо. Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры!» — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В отношении участниц акции начато служебное расследование.

После инцидента с подарками глава Керченского городского совета Мая Хужина, опубликовавшая в соцсети фотоотчет о поздравлении блокадников, а также остальные депутаты должны быть уволены, лишены мандатов и исключены из партии «Единая Россия».

Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно. Старикам можно было подарить что-то более значимое – например, путёвки в санаторий. Тем более, что блокадников в Крыму осталось всего 11 человек.

Напомним, 21 января в Новосибирске уволили гаишника, который залил в омыватель машины виски.