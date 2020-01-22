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Выпила йогурт и умерла в больнице: гибель двухлетнего ребёнка в Новосибирске проверяют следователи

сегодня 11:07

фото с сайта pixabay.com, коллаж Сиб.фм

Маленький ребёнок скончался 19 января в одной из больниц Новосибирска; перед смертью девочка выпила йогурт – следователи начали проверку.

Двухлетний ребёнок погиб в Детской городской клинической больнице № 1 19 января. Об этом Сиб.фм сообщил помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 31 января. По предварительной версии, у девочки резко поднялся уровень сахара в крови – перед госпитализацией она выпила детский йогурт. Сейчас причина гибели остаётся неизвестной.

Следственный комитет совместно с прокуратурой Новосибирской области начали проверку 19 января. Назначена экспертиза, проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Как ранее писал Сиб.фм, 21 января в другой больнице Новосибирска скончалась семилетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, у ребёнка были тяжёлые генетические заболевания. Они сопровождались серьёзными поражениями внутренних органов. Как считают родители, ребёнка не удалось спасти из-за бездействия врачей – в больнице не было реанимационного отделения. Медикам пришлось вызывать бригаду скорой помощи – она добралась до места за 14 минут, однако на тот момент девочка уже не подавала признаков жизни.

Следственный комитет также начал проверку по факту гибели семилетней девочки. О её результатах пока неизвестно.

Напомним, 28 января в Новосибирске директора компании будут судить за гибель пятилетней девочки на стройке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

СКР
Новосибирск
погиб ребёнок
яндекс.дзен

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