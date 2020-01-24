Юлия Михальчик, Вера Брежнева и Ирина Дубцова: топ-5 звёзд российской эстрады, родившихся в феврале

сегодня 05:05 Поделиться

Фото с сайтов: youtube.com, mihalchik.ru, brezhneva.com, со страниц группы «Ирина Дубцова», Юлии Савичевой, Юлии Волковой в «ВКонтакте»

В феврале родились многие знаменитые артисты и актёры, как отечественные так и зарубежные; Сиб.фм решил рассказать об именинниках месяца среди звёзд российской эстрады.

Несмотря на то, что февраль самый короткий месяц в году, теме не менее есть звёзды российской эстрады, родившиеся в последнем месяце календарной зимы.

Юлия Михальчик – 2 февраля

Юлия Михальчик родилась 2 февраля 1985 года в городе Сланцы Ленинградской области. На сцене начала выступать с шести лет. А с 1996 года участвовала в детском шоу «Саманта» и в «Хоре радио и телевидения 5-го канала Санкт-Петербурга». После окончания средней школы в 2002 году поступила в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «Связи с общественностью», который Юле пришлось оставить ради участия в шоу «Фабрика звёзд-3». Позже она окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности PR. Неоднократно Юля становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов.

Вера Брежнева – 3 февраля

Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман, в девичестве Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в городе Днепропетровск Украинской ССР. Она не только телеведущая и певица, но также является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. После окончания школы она поступила и закончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист. В ноябре 2002 года её пригласили на кастинг в группу «ВИА гра», где она пела в течение четырёх лет. С 2007 года у Веры началась сольная карьера. Она также занимается вопросами благотворительности. Вера Брежнева является основательницей фонда «Луч Веры», который помогает детям с онкогематологическими заболеваниями.

Ирина Дубцова – 14 февраля

Ирина Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в городе Волгограде. Когда ей было 11 лет, её родители создали музыкальный коллектив. Несколько лет была участницей группы «Девочки», которую покинула в 2001 году. В 2004 году Ирина приняла участие в проекте «Фабрика Звёзд-4». Ирина Дубцова не только исполняет песни, но и пишет их для других артистов.

Юлия Савичева – 14 февраля

Юлия родилась 14 февраля 1987 года в городе Кургане. Когда она была маленькой родители переехали в Москву. В столице Юлия начала ходить в хореографический коллектив «Журавушка». Во время новогодних праздников она принимала участие в постановке спектаклей в Храме Христа Спасителя. Также она участвовала в съёмках клипов певицы Линды. В марте 2003 года Юля стала участницей проекта «Фабрика звёзд-2». А уже в 2004 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где заняла 11 место.

Юлия Волкова – 20 февраля

Юлия Волкова родилась 20 февраля 1985 года в Москве. В 14 лет вместе с Леной Катиной стала участницей музыкального проекта «Тату». С 2009 года занимается сольной карьерой. Однако, в сентябре 2013 года проект «t.A.T.u» возобновился. В феврале 2014 года девушки спели на открытии Олимпийских игр в Сочи.

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