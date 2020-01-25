Авиасообщение с Китаем из-за коронавируса прекращено; как обменять или сдать билет

сегодня 18:34 Поделиться

Фото с официального сайта авиакомпании "Аэрофлот"

С 1 февраля прекращёны полёты между Россией и Китаем; исключение составили рейсы «Аэрофлота» из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга в Москву.

До нормализации эпидемиологической обстановки временно приостановлено авиасообщение с Китаем с 1 февраля. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Она отметила, что всего между Россией и КНР действуют 37 китайских и 154 российских авиачастоты.

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — сказала Татьяна Голикова.

Как ранее сообщал Сиб.фм самолёты из Китая будут принимать в терминале F московского аэропорта Шереметьево.

Однако есть пассажиры, купившие авиабилеты по маршруту Китай – Россия и обратно. В связи с отменой полётов у них возникает вопрос, а как сдать или обменять билеты. Практические все авиакомпании, совершающие перелёты из РФ в КНР, меняют или возвращают проездные документы без штрафных санкций.

До 1 февраля рейсы между Россией и Китаем летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», AZUR Air, I-Fly, NordWins, NordStar, «Якутия». Все они принимают билеты в точках приобретения. Регулярные перевозчики предлагают поменять проездные документы, купленные до 24 января. При этом дата полёта должна быть не позже 7 февраля (10 февраля — S7). Обменять можно на аналогичный рейс, дата полёта которого до 29 февраля. Также можно вернуть деньги в полном объёме без штрафных санкций или дополнительных сборов.

Напомним, с 31 января между Россией и Китаем ограничено железнодорожное сообщение.