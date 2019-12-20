Доехать за 18 минут: запустили экспресс из Академгородка в Новосибирск

сегодня 19:19 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Мэрия Новосибирска и АО «Экспресс-пригород» будут развивать движение электричек в городе; это позволит горожанам добираться быстрее.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал новый маршрут по железной дороге между станциями Сеятель и Речной вокзал. Об этом он написал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В часы пик – утром и вечером – экспресс-электрички от Речного вокзала до станции Сеятель, и дальше – до Бердска. Главной задачей развития проекта городской железной дороги является разгрузка Бердского шоссе», — написал глава города.

Он также сообщил, что экспресс-электричка преодолевает расстояние между Сеятелем и Речным вокзалом за 18 минут. Это первые результаты работы на южном направлении.

По мнению градоначальника для того, чтобы новосибирцы пересели на электричек необходимо проделать определённую роботу. Например, нужно составить удобный график движения пригородных поездов. Также снизить стоимость проезда до выигрышной, по сравнению с маршрутками.

Анатолий Локоть заверил, что до 1 марта будет разработан совместный план действий по развитию южного направления городской железной дороги, которая должна выступить альтернативной Бердскому шоссе.

Правда, на сайте АО «Экспресс-пригород» на участке между станциями Сеятель и Речной вокзал, самая быстрая электричка идёт более 20 минут.

Напомним, 20 декабря в первый рейс отправили новые электрички.