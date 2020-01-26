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«Ёж твой вирус»: в Новосибирске отмечают день ежа

сегодня 08:43

Фото со страницы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирском зоопарке в воскресенье, 2 февраля, отметят День ежа; для юных натуралистов проведут специальное занятие.

До окончания календарной зимы осталось менее месяца. В Древнем Риме о приближении весны говорили ежи, которых будили и по их поведению пытались определить, как долго продержатся холода. Как рассказали в Новосибирском зоопарке, сейчас День ежа отмечают больше как экологический праздник.

«Обычно, в этот день в зоопарк приходят ребята из детских садов. Мы им рассказываем о жизни ежей, их образе жизни. В этом году День ежа выпадает на воскресенье, поэтому специальное занятие проведут для юннатов», — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В зоопарке отметили, что ежей будить не придётся, так как они проживают в тёплом павильоне. В дикой природе в начале февраля ежи ещё спят.

Напомним, 29 января детёныша императорского тамарина забрали ветеринары, чтобы выкармливать искусственно.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

животные
Новосибирский зоопарк
Новосибирск
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