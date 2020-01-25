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Гражданин КНР с коронавирусом в Восточной Сибири пошёл на поправку

сегодня 11:16

Фото Xinhua

В Управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом гражданина КНР, на данный момент его состояние улучшается.

Пациент с коронавирусом, выявленный в Забайкальском крае, в настоящее время пошёл на поправку. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

«С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже начал выздоравливать», — сообщила Светлана Лапа.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что гражданин КНР был госпитализирован сразу же после пересечения российско-китайской границы. Его поместили в специальную боксированную палату с симптомами коронавируса.

Анализы, взятые у пациента, были отправлены в Новосибирск, где подтвердили наличие коронавируса. В министерстве здравоохранения Забайкальского края уточнили, что на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет, а заболевание протекает в легкой клинической форме.

«Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт», — подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе губернатора сообщили, что в регионе был создан ситуационный штаб, в который стекается вся информация по коронавирусу.

Напомним, 31 января в России выявили два случая заболевания коронавирусом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Забайкальский край
эпидемия
коронавирус
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