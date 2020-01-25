Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает день рождения

сегодня 14:16 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

У главы региона 1 февраля, — особенный день; Сиб.фм присоединяется к поздравлениям.

В субботу, 1 февраля, губернатору Новосибирской области исполнилось 49 лет.

Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. Окончив восемь классов, он поступил учиться в металлургический колледж на электромонтёра. С 1990 по 1992 год проходил службу в армии. А затем до 2006 года работал на Череповецком металлургическом комбинате на различных должностях. Одновременно с работой он получил высшее образование в Череповецком государственном университете по специальности «Электропривод и автоматика», а в 2014 году прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства при президенте России.

С 2010 года Андрей Травников работал в мэрии города Череповца, а с 14 декабря 2011 года после избрания Олега Кувшинникова губернатором Вологодской области, он стал ВРИО мэра Череповца. Он так же работал в правительстве Вологодской области, аппарате полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, мэрии Вологды.

Мэром Вологды он проработал менее года, с 7 ноября 2016 по 6 октября 2017 года. Указом президента России Владимира Путина 6 октября 2017 года Андрей Травников был назначен ВРИО губернатора Новосибирской области. 9 сентября 2018 года его избрали главой региона, а через пять дней он вступил в должность.

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает Андрею Травникову успешного продолжения работы на посту губернатора Новосибирской области, отличных идей и их воплощения, достижения высоких результатов.

Напомним, 31 января Андрей Травников встретился с новым Министром высшего образования и науки РФ Валерием Фальковым.