Из-за эпидемии коронавируса авиакомпании России отменяют рейсы в Китай

сегодня 10:36 Поделиться

Фото с сайта аэропорта Толмачёво

Авиарейсы из Новосибирска в КНР отменены до нормализации эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса; последние самолёты из городов Китая приземлятся в Толмачёво в воскресенье, 2 февраля.

Между Россией и Китаем введены ограничения на авиаперелёты. Это связано с распространением коронавируса. Со 2 февраля авиаперевозки будут осуществлять авиакомпания «Аэрофлот» из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга в Шереметьево. Об этом сообщает сайт правительства России. Также полёты будут выполнять четыре авиакомпании КНР. При этом в полном объёме сохранится почтовые рейсы.

«Все будут прилетать в Шереметьево, в котором выделен терминал F и организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы: будут они направлены в медицинские учреждения в случае необходимости или отпущены домой», — сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Также она сообщила, что в городе Ухане находится 300 человек, ещё 41 – на территории провинции Хубэй. С ними работают российские дипломаты. На острове Хайнань находятся 2665 российских граждан. Их эвакуация должна завершиться 4 февраля.

В авиакомпании S7 рассказали, что на 1 февраля назначены рейсы Новосибирск – Пекин и Новосибирск — Урумчи, а на 2 февраля – обратные рейсы. Кроме того, в эти же даты будут совершены рейсы из Иркутска в Пекин и Гонконг и обратно, из Красноярска в Пекин и обратно.

«Пассажиры с билетами на рейсы 1 и 2 февраля, удовлетворяющие условиям обозначенным выше, будут приняты к перевозке на рейсы без переоформления билетов», — сообщили в авиакомпании.

В правительстве России уточнили, что авиасообщение будет восстановлено в полном объёме после нормализации эпидемиологической обстановки.

Напомним, 31 января стало известно о двух случаях выявления коронавируса на территории России.