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Награды от Путина получили двое новосибирцев

сегодня 08:51

фото с сайта Кремля

Президент подписал указ о награждении россиян госнаградами; в списке двое новосибирцев.

Указ президента о награждении граждан России государственными наградами появился на сайте правовой информации. В списке награждённых есть двое новосибирцев.

Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру-преподавателю из «Тогучинской спортивной школы» Александру Кочергину. Как говорится в документе, за время работы в райцентре под Новосибирском, Кочергин подготовил пять мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера спорта. На его счету много победителей и призёров России и Советского Союза.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Татьяне Бузениус, врачу детской поликлиники «Куйбышевской ЦРБ». Почти 40 лет Татьяна Владимировна работает детским неврологом.

Напомним, в декабре 2019 года в Москве вручили награды новосибирским спасателям.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
государственные награды
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