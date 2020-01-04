Налётчиков на инкассаторов с битой и пистолетом из Новосибирска объявили в розыск

сегодня 10:06 Поделиться

Фото с сайта ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, которые 30 января пытались обобрать деньги у водителя проезжавшего мимо автомобиля; нападение произошло в одном из Бронных переулков Кировского района Новосибирска.

С четверг 30 января в Кировском районе Новосибирска с битой и пистолетом напали на водителя автомобиля, проезжавшего по одному из Бронных переулков. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски нападавших. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как ранее рассказал Сиб.фм, два молодых человека подъехали на автомобиле ВАЗ-2109 к машине инкассаторов, разбили стекло, и попытались забрать сумку с деньгами. Однако, сделать им это не удалось.

В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что инцидент произошёл около 13:40.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, организованы мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших противоправные деяния», — сообщили в пресс-службе.

Если кто-либо что видел или знает о случившемся, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 232-16-02 или 232-65-11. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в начале января пьяные новосибирцы напали на сотрудников полиции. a