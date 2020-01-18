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Назло родителям: несовершеннолетняя сибирячка отправила под суд любовника

сегодня 16:51

Фото с сайта pixabay.com

Молодому человеку из Омской области грозит тюремное заключение: его обвиняют в том, что он переспал с 15-летней.

В начале января 15-летняя девушка ушла из дома, и в течение суток её не было дома. Инцидент произошёл в Русско-Полянском районе. Как сообщают местные СМИ, школьница поссорилась с родителями и в порыве ссоры ушла из дома.

Ребёнка искали почти сутки. Однако утром девушка сама вернулась. Дома она рассказала родителям, что всю ночь она была в компании молодых людей, а с одним из них, 19-летним молодым человеком, переспала.

«В настоящее время в отношении 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит реальное тюремное заключение.

Напомним, 18 января школьница покончила с собой, не захотев выходить замуж за 50-летнего сибиряка. om

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Омская область
уголовное дело
школьница
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