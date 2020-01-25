«Поднимут ли штрафы за превышение скорости»: «Единая Россия» высказалась против новой версии КоАП

сегодня 09:31 Поделиться

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Секретарь генсовета партии заявил, что изменения в КоАП ужесточают репрессивные механизмы; к тому же, они не соответствуют задачам, поставленным президентом.

«Единая Россия» отказалась поддерживать новую версию Кодекса об административных правонарушениях, которую предложил минюст. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турочака, проект не отвечает задачам, которые поставил президент в своём послании, а ужесточают репрессивные механизмы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения»,— приводятся слова господина Турчака на сайте «Единой России».

К репрессивным мерам Турочак отнёс увеличение штрафов, конфискацию движимого имущества в пользу государства, новые ограничения на выезд за рубеж, «введение чуть ли не "домашнего ареста" для подростков».

Ранее против новой редакции КоАП высказался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Кремль пока не озвучил свою позицию по предложенным поправкам.

В Новосибирске новость о возможном повышении штрафов особенно активно обсуждают автомобилисты. В новой редакции документа штрафы за превышение скорости предлагают увеличить, а в некоторых случаях, даже лишать водительских удостоверений.

Напомним, в новой редакции КоАП увеличить штрафы предлагают и за отказ от медосвидетельствования.