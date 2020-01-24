Рак в Новосибирске предложили лечить холодной плазмой

сегодня 13:25 Поделиться

Фото с сайта Института физики полупроводников СО РАН

Учёные Института физики полупроводников СО РАН предлагают лечить онкологические заболевания при помощи обработки плазмой; так могут уничтожаться раковые клетки, устойчивые к воздействию медицинских препаратов.

Учёные институтов физики полупроводинков, химической биологии и фундаментальной медицины, теоретической и прикладной механики разработали новый метод лечения раковых опухолей при помощи холодной плазменной среды. Об этом сообщили на сайте института физики полупроводников (ИФП).

Как стало известно, раковые клетки обрабатывали плазмой. От этого жизнеспособность опухолей снижалась. Учёные ИФП СО РАН создали установку для генерации на открытом воздухе низкотемпературных струй плазмы при помощи газового разряда.

По словам руководителя проекта, ведущей научной сотрудницы ИТПМ СО РАН доктор физико-математических наук Ирины Швейгерт, обработка плазмой влияет на биологическую активность клеток. Также она может подавлять устойчивость раковых клеток к воздействию препаратов, возникающую во время химиотерапии.

В настоящее время аналогичные устройства разрабатывают в Германии, США, Нидерландах, Франции и Корее. При помощи таких устройств можно заживлять раны, устранять косметические дефекты и даже лечить рак.

Как отметил заведующий лабораторией ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Дмитрий Закревский, во время процедуры температура плазмы не превышает 40 градусов. Соответственно организм не испытывает термического шока.

«В ходе выполнения проекта мы разработали и запустили два типа устройств с цилиндрической и плоской геометрией «плазменный нож». Устройство с цилиндрическим доставляет холодную плазму к биологическому объекту с высокой точностью: участки со сложными поверхностными структурами, углублениями и полостями легко доступны с помощью цилиндрической струи и могут обрабатываться равномерно. Устройства с плоской геометрией позволяют обрабатывать гораздо большие по площади поверхности», — рассказал Дмитрий Закревский.

В настоящее время специалисты ИХБФМ СО РАН проводят эксперименты по воздействию плазменной струи на биологические объекты. В данный момент перед ними поставлена цель — оптимизировать параметры струи и манипулировать ими для достижения максимального эффекта с точки зрения биологии — управляемой гибели раковых клеток.

Напомним, 24 января в министерстве здравоохранения рассказали о нехватке врачей-онкологов.