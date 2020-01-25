«Сибирь» - «Динамо» Минск: прямая трансляция, время начала матча, прогнозы букмейкеров

сегодня 13:16 Поделиться

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в субботу, 1 февраля, принимает минское «Динамо»; игра начнётся в 17:30 в Ледовом дворце спорта.

В Новосибирске, в субботу, 1 февраля, в Ледовом дворце спорта состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» будет принимать ХК «Динамо» из Минска. Матч начнётся в 17:30 по новосибирскому времени. Прямая трансляция будет вестись на телеканале ОТС.

Сибирские и минские хоккеисты провели 22 очные встречи в матчах КХЛ. Чаще всего выигрывала «Сибирь», хоккеисты которой забили в ворота динамовцев 63 шайбы и пропустили 48. Последнюю игру, в сентябре прошлого года выиграли новосибирцы со счётом 3:2.

Домашний лёд для «Сибири», как правило, помогает. Сибиряки в Новосибирске обыграли «Локомотив» — 5:2 и «Трактор» — 2:1. Минчане же, в гостях выиграли всего три матча из 26.

По прогнозам букмейкеров ХК «Сибирь» победит. Ставки принимаются с коэффициентом 1,42. При этом коэффициент на тотал больше 4-5 шайб равен 1,58. Главное, чтобы сибиряки не расслабились и играли в полную силу.

Напомним, 29 января «Сибирь» обыграла рижское «Динамо».