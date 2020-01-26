«Сибирь» обыграло минское «Динамо» со счётом 3:2

вчера 21:23 Поделиться

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл 1 февраля в Новосибирске, местная команда выиграла у «Динамо» из Минска; счёт матча 3:2.

Хоккеисты «Сибири» дома одержали очередную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ команду «Динамо» из Минска. Игра проходила в Ледовом дворце спорта. В течение всего матча соперники сражались до победного конца.

Во время первого периода игроки присматривались друг к другу и не забили ни одной шайбы. Зато во втором – сибиряки забили три шайбы. В середине периода первую шайбу забил Егор Миловозоров, вторую, спустя шесть минут – Данил Романцев. Он же через три минуты забил итоговую третью шайбу в ворота минчан.

Однако за несколько минут до окончания периода сибиряки пропустили шайбу в свои ворота. Ещё одну – в третьем периоде. Итоговый счёт игры 3:2 в пользу хоккеистов «Сибири».

Следующую игру сибиряки проведут также дома. На этот раз они встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, который в общем зачёте находится на девятой строчке турнирной таблицы.

После игры с минчанами ХК «Сибирь» занимает пятое место в конференции «Восток». А в общем зачёте – 10-е место.

Напомним, 29 января «Сибирь» обыграла «Динамо» из Риги.