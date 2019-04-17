Сибирский подросток может потерять зрение после удара старшеклассника молотком

сегодня 15:04 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В одной из школ города Иланского Красноярского произошла трагедия; девятиклассник выбил глаз 14-летнему подростку.

В глазной центр города Красноярска был доставлен 14-летний юноша. Как выяснили врачи, ему выбил глаз старшеклассник из школы, где учился пострадавший. По сообщению местных СМИ, эта история началась еще в прошлом году.

В один из дней 14-летним Николай дежурил на перемене. Он обратил внимание на то, что старшеклассники курили в школьном туалете. Об этом он сообщил педагогам. Однако, как рассказала мама подростка, преподаватели сказали, что если тот найдёт наркотики в туалете, то будет хорошим мальчиком. Ребёнок выполнил просьбу учителей, после чего стал получать угрозы со стороны старшеклассников.

Однажды Коля вернулся домой со школы и рассказал про этот случай матери. Та позвонила классному руководителю и рассказала о случившемся. Но педагог ответила, что та вообще ни при делах и чтобы все от неё отстали.

В результате никто никаких мер не принял, а через месяц девятиклассник выбил Коле глаз молотком. При этом это произошло не на занятиях по трудовому обучению. Когда начали разбор случившегося, мама ударившего заявила, что это произошло машинально.

Сейчас пострадавший находится в глазном центре Красноярска. Врачи сказали, что удар такой силы не может быть случайным. Мама подростка обратилась в полицию с заявлением, однако ни там, ни в школе ничего не предпринимается. Кроме того, в образовательном учреждении в обмен на молчание предложили деньги. Но мать пострадавшего против.

«Зачем мне их деньги, я хочу, чтобы они разобрались и защитили моего сына!», — возмущается она.

Подростку предстоит серьёзная операция на глазах. Врачи опасаются, что зрение на одном глазу может быть потеряно полностью.

Напомним, в апреле прошлого года конфликт подростков во дворе перерос в столкновение между родителями.