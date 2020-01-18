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Стойка на голове в купальнике: Глюкоза показала потрясающее фото с отдыха

сегодня 12:34

Фото с личной страницы Натальи Ионовой в Instagram

Российская певица Наталья Ионова, которая известна широкой публике, как Глюкоза, показала свои фотографии с отдыха; свой отпуск она проводит на берегу Индийского океана.

Исполнительница популярных в начале 2000-х годов хитов «Невеста» и «Жениха хотела» Глюкоза показала несколько откровенных фотографий в своём Instagram. На берегу Индийского океана певица занимается йогой.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить, — написала Наталья под одним из фото.

На нём она в купальнике делает стойку на голове на пляже одно из атоллов, расположенного в Индийском океане.

Подписчики тут же принялись обсуждать совершенное тело певицы.

«Наташа, Вы великолепны!!! Не только из-за потрясающей фигуры, но присоединяюсь к жаждущим услышать о Вашем питании, спортивных нагрузках и других методах, с помощью которых можно сформировать и поддерживать такую бомбическую фигуру, Вы, в отличие от многих Ваших коллег по "цеху", отличаетесь в 1-ю очередь искренностью и добротой к людям, поделитесь секретами, плззззз.!!!», — пишет одна из поклонниц. (Орфография и пунктуация сохранена, — Сиб.фм)

Глюкоза ответила, что обязательно расскажет о том, как ей удаётся сохранить фигуру.

Напомним, 18 января новосибирцы разделись ради эффектных фото.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

отдых
пляж
звезда
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