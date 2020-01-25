Страшная сила коронавируса

Как остановить смертельно-опасную болезнь

сегодня 20:06 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с портала pixabay.com

Вся планета взбудоражена вспышкой нового заболевания, зарегистрированного в Китае. Новосибирский эксперт по скандинавским рунам сравнил коронавирус и обычный грипп..

Структура коронавируса содержит в себе комбинацию рун, проанализировав которую, мы можем понять многое о сути вируса, его происхождении и стоящих перед ним задачах. А поняв, разумеется, сможем эффективно противодействовать.

"Победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в полном сокрушении сил противника", — Клаузевиц.

В основе структуры вируса лежит скрытая руна Иор — Змея. Эта руна посвящена мировому змею Ермунганду, в схватке с которым в Рагнарёк Тор убьёт змея, но погибнет и сам. Ермунганд — воплощение разрушительных сил для людей. Воплощение энергии уничтожения, с которой следует сражаться для определения того, кто заслужит для себя будущее. Также, мы видим внутри несколько рун Кено, направленных в разные стороны — это руна управления, знаний, контроля над процессами. Кено — это всегда четкая организация действий и знание оптимального пути для эффективных действий. Здесь ею руна даёт лучший способ доставки разрушительных действий руны Иор, которая им управляет и находит слабые места в иммунитете жертвы.

Схема структуры коронавируса

Далее мы видим заключенные в круг руны Иса.

В данном случае, их здесь 16 штук, что достаточно много и вероятно, их действие происходит в обеих сферах. Таким образом, структура вируса говорит нам о том, что это мощная и разрушительная комбинация рун. Бороться с ней нужно со всей серьезностью, а существует она не просто так.

Например, вирус гриппа также содержит в себе ряд рун. Внутри мы видим руны Кена и Иса. А вокруг ряд из большого количества рун Альгиз. Здесь опять же Кена управляет и направляет другие руны, обозначая им задачи и пути достижения своих целей. Иса замораживает в прямом и переносном смысле всё, куда она была направлена. Наружный ряд же рун Альгиз, служит скорее как защита для нескольких рун внутри, чтобы они успели сделать свою работу. Так как их мало и они не упорядочены и не систематизированы в одну цельную систему, то они находятся в разных плоскостях и потому не могут действовать со всей возможной эффективностью.

Схема структуры вируса гриппа

Таким образом, коронавирус является гораздо более эффективным и опасным заболеванием по сравнению с гриппом. И появление таких вирусов в нашем мире совсем не случайно. Остановить такое заболевание не просто, однако борьба с ним будет служить росту нашего понимания и возможностей в будущем. Поможет нам многое переосмыслить и осознать, в том числе внутри себя. Возможно, это станет одним из шагов на пути возврату к мудрости предков, их знаний, скрытых в рунах. Познания глубинного, подлинного, ранее неизвестного.

"Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою!", сказал когда-то Ницше.