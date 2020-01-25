Учителей «спустили» в туалет: сибирские педагоги сменили кабинеты на клозет
Скриншот из видео Vitalon в социальной сети Twitter
Школа, в которой когда-то учился губернатор Красноярского края Александр Усс, находится в аварийном состоянии; часть учеников вынуждены заниматься в коридорах пристройки, а учительскую приспособили в туалетной комнате.
Из-за аварийного состояния одной из школ города Иланского, учителя и ученики находятся в не комфортных условиях. И если занятия для некоторых учащихся проводят в коридорах, то педагоги вынуждены проводить какое-то время в учительской, на месте которой в недалёком прошлом был туалет.
Городские и краевые власти уверяют, что они в курсе возникшей ситуации, однако решить её не могут, несмотря на усилия.
Напомним, 30 января стало известно о том, что в одной из школ Новосибирска протекает крыша.
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