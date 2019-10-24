В Кремль, Путину: выступающие против разработки песчаного карьера новосибирцы запишут видеообращение президенту

сегодня 20:01 Поделиться

Фото со страницы Анастасии Сергеевой "ВКонтакте"

Жители новосибирского Левобережья, не согласные с начавшейся разработкой песчаного карьера, намерены обратиться к президенту страны; активисты просят спасти от уничтожения экологически чистый район.

Видеообращение к президенту Владимиру Путину запишут завтра, в воскресенье, 2 февраля, новосибирцы, выступающие против освоения песчаного месторождения «Кучино». По их словам, карьер, отданный властями под разработку компанией «Старица», расположен слишком близко к жилым домам, что чревато обрушением объектов. К тому же, говорят жители Левобережья, работы на этом участке поставят крест на уникальной местной природе и нанесут непоправимый вред экологии.

Как рассказала Сиб.фм жительница Ленинского района Анастасия Сергеева, 2 февраля все, кому не безразлична судьба кучинского болота, могут присоединиться к записи видеообращения.

«Мы поняли, что на местном уровне достучаться ни до кого невозможно. Поэтому будем просить помощи у президента. Пусть приходят все, кто против варварского уничтожения природы. Встречаемся за переулком Балластный, в 12:00», — сказала Анастасия.

Отстоять болото «Кучино» и прилегающие к нему территории новосибирцы пытаются уже больше года. С тех пор, как они узнали о предстоящей разработке месторождения, провели несколько акций протеста, написали десятки жалоб. Доходило даже до физической защиты своих домов — жители выставляли «живой щит» из автомобилей на пути тяжёлой техники компании «Старица».

Однако остановить разработку людям пока не удалось. Региональные власти официально заявили, что оснований для остановки работ по добыче песка нет. Более того, «Старица» подала иск в размере более полумиллиона рублей против активистки Анастасии Сергеевой, обвиняя женщину в простое техники.

В ноябре 2019 года апелляционный суд в Томске начал рассматривать дело о конфликте компании «Старица» и жителей Ленинского района.

Напомним, в октябре руководство «Старицы» пообещало местным жителям, что через 4-5 лет на месте разработки появится искусственное озера и детский сад.