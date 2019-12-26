В Новосибирске пройдёт акция «РЖД-Медицина против онкологии»

сегодня 16:01 Поделиться

Фото предоставлено "РЖД Медицина" Новосибирск

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с онкологией, пройдёт в Дорожной клинической больнице города Новосибирска; чтобы принять участие необходимо предварительно записаться.

Во всемирный день борьбы с раком, который отмечается 4 февраля по инициативе Международного союза борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме «РЖД-Медицина» проводит акцию. Мероприятие направлено на повышение информированности населения России о раке и поощрение профилактических мер.

Акция «РЖД-Медицина против онкологии» будет проходить в Дорожной клинической больнице станции Новосибирск. Участники получат возможность бесплатно пройти консультации у врача-гинеколога и врача-уролога с проведением бесплатного скрининга: ПАП-тест для женщин, и УЗИ предстательной железы для мужчин при наличии показаний.

В рамках акции запланирована лекция врача-онколога по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний.

Для прохождения бесплатного чек-апа необходимо предварительно записаться. Во время акции при себе необходимо иметь паспорт.

По данным специалистов, на начальной стадии практически все злокачественные опухоли поддаются лечению, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Хорошо поддаются терапии даже на более поздних стадиях опухоли молочной железы, яичников, мужской половой сферы, опухоли головы и шеи, лимфомы.

Раннее выявление онкологии самый надежный шанс на выздоровление. Специалисты рекомендуют, начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год проходить обследования. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.

За последние годы ситуация с лечением рака в России заметно улучшилась, а уровень помощи, оказываемой в федеральных онкологических центрах, сравним с передовыми заграничными клиниками. По данным Росстата, в России за первое полугодие 2019 г. выросла доля онкологии, выявленной на ранних стадиях до 56,7%.

Напомним, в конце декабря стало известно, что в Новосибирской области будет открыто три центра онкологической помощи.