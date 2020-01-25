В смертельном ДТП в Новосибирске погибла водитель легкового автомобиля

сегодня 15:24 Поделиться

Фото Владислава Савченкова

В Ленинском районе на проезде Энергетиков произошло дорожно-транспортное происшествие; погибла женщина-водитель.

В субботу, 1 февраля, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщил инспектор группы проапганды безопасности дорожного движения Владислав Савченков.

Как стало известно, в районе дома № 6/2 на проезде Энергетиков столкнулись три автомобиля: Toyota Corolla, Mazda 3 и «Лада Гранта». Toyota и «Лада» ехали в сторону правого берега. В результате столкновения оба автомобиля выбросило на полосу встречного движения, где они столкнулись с «Маздой», которую от удара развернуло.

В «Тойоте» зажало женщину-водителя. От полученных травм она скончалась на месте ДТП. Водителя Mazda-3 с травмой ноги медики доставили в лечебное учреждение. В «Ладе Гранте» пострадавших не было.

Подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что затруднено движение по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Другие участники группы сообщают, что это «заколдованное» место и дорожно-транспортные происшествия на этом участке явление достаточно частое.

Напомним, 26 января в ДТП погиб годовалый ребёнок.