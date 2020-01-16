Бога предложили вписать в Конституцию
Фото с сайта Русской Православной Церкви
Новая российская Конституция, над поправками к которой сейчас работает специально созданная комиссия, может лишиться светскости; в текст предложили внести упоминание о Боге.
Патриарх Кирилл предложил вписать в российскую Конституцию упоминание о Боге. По его мнению, это поможет сформировать общественную и политическую нравственность. Об этом сообщает Лента.ру.
Своё предложение патриарх озвучил на праздновании 11-летия интронизации.
«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», — цитирует издание слова Кирилла.
Патриарх объяснил, что внесение в главный закон страны такой поправки было бы логичным.
«Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — прокомментировал он.
Необходимость внесения поправок в Конституцию 15 января анонсировал президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Напомним, 16 января спикер парламента Новосибирской области вошёл в рабочую группу по изменению Конституции.
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