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Лента новостей

Бога предложили вписать в Конституцию

сегодня 15:50

Фото с сайта Русской Православной Церкви

Новая российская Конституция, над поправками к которой сейчас работает специально созданная комиссия, может лишиться светскости; в текст предложили внести упоминание о Боге.

Патриарх Кирилл предложил вписать в российскую Конституцию упоминание о Боге. По его мнению, это поможет сформировать общественную и политическую нравственность. Об этом сообщает Лента.ру.

Своё предложение патриарх озвучил на праздновании 11-летия интронизации.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», — цитирует издание слова Кирилла.

Патриарх объяснил, что внесение в главный закон страны такой поправки было бы логичным.

«Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — прокомментировал он.

Необходимость внесения поправок в Конституцию 15 января анонсировал президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Напомним, 16 января спикер парламента Новосибирской области вошёл в рабочую группу по изменению Конституции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Патриарх
конституция
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