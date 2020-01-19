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Бой-реванш Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора: глава UFC назвал сроки

сегодня 09:25

Фото со страницы Хабиба Нурмагомедова в социальной сети «ВКонтакте»

Сроки проведения боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором назвал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт; это произойдёт не раньше осени.

Названа возможная дата боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Ориентировочную дату встречи обозначил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Об этом сообщает sportmail.ru.

"Макгрегор встретится с победителем поединка между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Сразу после боя Хабиба с Тони начнётся священный для мусульман месяц Рамадан, и Хабиб будет его пережидать. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь", — приводит издание слова главы UFC.

Ранее Уайт назвал условия, при которых может состояться поединка Макгрегора и Нурмагомедова. Для этого ирландцу нужно было одержать победу над американцем Дональдом Серроне. В итоге 19 января Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне.

Напомним, 19 января Макгрегор заявил, что находится практически на пике своей спортивной формы.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

бой
Хабиб Нурмагомедов
Макгрегор
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