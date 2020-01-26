"Была большая тусовка в Академе": депутат Наталья Пинус рассказала о кафе, где под рухнувшей крышей погибла девушка

сегодня 10:41 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Девушка погибла под завалами рухнувшей в ночном клубе Новосибирска крышей; по предварительным данным, заведение работало нелегально.

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус назвала нелегальным кафе в Академгородке, где в ночь на воскресенье рухнула крыша, насмерть придавив девушку. Об этом народная избранница написала на личной странице в Facebook.

По словам Пинус, её дочь Анна сейчас не в Новосибирске, однако та рассказала матери, что этой ночью «была большая тусовка в Академе, многие друзья пошли».

«Так и есть, регулярно у нашей молодёжи проходят ночные тусовки с танцами. Всякий раз выбирают новое место, о котором все оповещаются. Я так понимаю, в этот раз было выбрано это нелегальное кафе», — поделилась мнением депутат.

Как ранее писал Сиб.фм, ЧП в клубе на Бульваре молодёжи произошло в половине четвёртого утра. В это время в помещении раздевалки рухнула крыша. Предположительно — под тяжестью снега. Под завалами оказались пятеро человек, в том числе девушка, тело которой извлекли спасатели. Остальные 190 человек эвакуировались самостоятельно.

По факту ЧП Следком региона возбудил уголовное дело.

По информации пользователей соцсетей, в ночь на 2 февраля в клубе проходила модная вечеринка «Waltergarageparty».

Напомним, ранее очевидцы трагедии рассказали, как доставали людей из под завалов.