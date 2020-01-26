Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Число умерших от коронавируса превысило 300 человек

сегодня 10:35

ФОТО PIXABAY.COM

Количество людей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти; инфекция подтверждена почти у 14 тысяч человек.

304 человека умерли коронавируса, у 13 тысяч 846 человек диагноз подтверждён. Такие данные публикует китайский информационный портал "Ванъи".

Два случая инфицирования коронавирусом подтверждены и в России. Один пациент выявлен в Тюмени, другой в Забайкальском крае.

По данным забайкальского минздрава, госпитализированный гражданин КНР уже пошёл на поправку, заболевание протекает в лёгкой форме.

Для недопущения вируса из Китая на территорию России по решению правительства были прекращены полёты между странами.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказал, как обменять билеты на самолёт, если они уже приобретены.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

133768
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм
128206
Какого числа начинается Великий пост-2020
103046
Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения
100347
Шенгенская виза: новые правила выдачи и стоимость со 2 февраля 2020 года
93643
Стая голодных волков идёт в Сибирь из Казахстана
93501
Смертельный коронавирус из Китая попал в Новосибирск
91571
«До -35»: новосибирцам пообещали трескучие морозы