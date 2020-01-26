Число умерших от коронавируса превысило 300 человек

сегодня 10:35 Поделиться

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Количество людей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти; инфекция подтверждена почти у 14 тысяч человек.

304 человека умерли коронавируса, у 13 тысяч 846 человек диагноз подтверждён. Такие данные публикует китайский информационный портал "Ванъи".

Два случая инфицирования коронавирусом подтверждены и в России. Один пациент выявлен в Тюмени, другой в Забайкальском крае.

По данным забайкальского минздрава, госпитализированный гражданин КНР уже пошёл на поправку, заболевание протекает в лёгкой форме.

Для недопущения вируса из Китая на территорию России по решению правительства были прекращены полёты между странами.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказал, как обменять билеты на самолёт, если они уже приобретены.