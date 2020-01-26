Джон Джонс, «Пуля» Шевченко, Молдавский: самые ожидаемые ММА-бои февраля

Какие противостояния привлекут внимание поклонников боёв без правил в последний месяц зимы

сегодня 12:21 Поделиться

Фото с сайтов instagram.com, fb.com, ufc.com, ludator.ru

Январь позади. В памяти любителей ММА он гарантированно отпечатается огненным возвращением в октагон самого боевого из бизнесменов и самого предприимчивого из бойцов — Конора МакГрегора, которому понадобилось всего 40 секунд, чтобы о нем снова начали говорить не только спортивные аналитики, но и домохозяйки. Впрочем, оставим ирландца. Впереди – февраль, который обещает быть не менее горячим.

Отставить шоуменов: пора вспомнить, кто на самом деле является самым опасным бойцом современности. Отметьте в календаре: второй месяц года — очередная проверка на прочность чемпионов UFC – непобежденного скандального американца Джона Джонса и не совсем россиянки, но «нашей» Валентины Шевченко. А также ученик Федора Емельяненко попытается отомстить за русского десантника, надежда украинского ММА – попробует выстоять под ударами нокаутера из США, а Краснодар – постарается «сохранить челюсть» после зубодробительного турнира по смешанным единоборствам.

UFC

Событие: UFC 247

Где смотреть: UFC ТВ в приложениях Wink, more.tv и др.

Когда: 9 февраля 06:00 (мск), 10:00 (нск)

9 февраля. Toyota Center, Хьюстон (США). UFC 247

Фото с сайта ufc.com

Лучший боец современности вне зависимости от весовой категории (№1 в рейтинге pound-for-pound) Джон Джонс против идущего на серии из 12 побед подряд Доминика Рейеса – в битве за пояс организации в полутяжелом весе. Зрелище должно быть ещё то: оба не проигрывали ни разу. Рейес – голодный до претендентского боя американец, действующий по принципу: если нокаут или болевой, то обязательно в первом раунде. Джонс – чемпион с 9-летним стажем, разбирающий своих оппонентов на запчасти, какими бы амбициями они ни обладали. Аналитики дают мало шансов Рейесу. Букмекеры также обозначили фаворита: средний коэффициент на его победу – 4,30, на победу Джонса – 1,20. Впрочем, и филистимляне не верили, что Давид способен отрубить голову Голиафу.

В со-главном событии турнира русскоговорящая уроженка Киргизии Валентина «Пуля» Шевченко, которая навела шороху в наилегчайшем дивизионе UFC, забрала пояс и никому не собирается его отдавать, встретится с американкой армянского происхождения Кэтлин Чукагян. Жгучий интернационал. Добавьте в «бойцовское блюдо» факты о том, что чемпионка — «лучшая женщина тайбоксер мира», а претендентка за всю свою карьеру ни разу не проигрывала нокаутом, приправьте мастерством девушек в тхэквондо, боксе и бразильском джиу-джитсу, получите предельно острое соперничество с непредсказуемым финалом. К слову аналитики так не считают: средний коэффициент на победу Чукагян – 7,50, Шевченко – 1,10.

Событие: UFC Fight Night 167

Где смотреть: UFC ТВ в приложениях Wink, more.tv и др.

Когда: 16 февраля 04:00 (мск), 08:00 (нск)

16 февраля. Santa Ana Star Center. Рио Ранчо (США). UFC Fight Night

Ян Блахович. Фото с сайта ufc.com

Россиянин Гаджимурад Антигулов постарается вернуться после двух сокрушительных поражений нокаутом подряд. Успешный камбэк ему должна обеспечить победа над также не слишком удачливым в последнее время американцем Дэвином Кларком. Учитывая, что возможно поражение в этом бою будет рассматриваться как причина для руководства UFC расторгнуть отношения с проигравшим, то «битва за контракт» должна выйти особенно ожесточенной.

Также в программе турнира – ветеран ММА из раза в раз поражающий зрителей своей стойкостью и бескомпромиссной манерой ведения боя в стиле мексиканской рубки Диего Санчез против бразильца, для которого сальто в поединке – плевое дело – Мишеля Перейры. В этом бою забудьте о спортивной составляющей. Вы хотите шоу? Эти парни способны его закатить. Аналитики полагают, что акробатические навыки бразильца в этом бою способны сыграть решающую роль: коэффициент на его победу – 1,6, против 2,45 на победу Санчеза.

В главном бою турнира поляк Ян Блахович, черный пояс в бразильском джиу-джитсу, встретится с базовым борцом американцем Кори Андерсоном. Снобы буркнут в сторону, мол, это опять 25 минут объятий и залеживания. Преданные фанаты напомнят, что иногда бойцы, предпочитающие партер, закатывают такие битвы в стойке, что бывалые ударники завидуют. Парадокс, но это так. При этом эксперты отмечают, что шансы у бойцов примерно равны: Коэффициент на победу Блаховича – 2,1, на победу Андерсона – 1,7.

Bellator

Событие: Bellator 239

Где смотреть: Матч ТВ

Когда: 22 февраля 06:00 (мск), 10:00 (нск)

Фото с сайта lutador.ru

Вторая по популярности профессиональная лига Bellator проведет в феврале один крупный турнир. 22 февраля в городе Такервиль (штат Оклахома, США) внимание любителей смешанных единоборств к происходящему на канвасе прикуют преимущественно славяне.

В главном поединке вечера – без преувеличения надежде украинского ММА (ибо другие заменые бойцы из «незалежной» на горизонте пока не появлялись) Ярославу Амосову на тернистом пути к бою за чемпионский пояс предстоит выдержать испытание в октагоне, которое ему готовит американский нокаутер Эд Рут. Амосов – заслуженный мастер спорта по самбо, эдакий Хабиб Нурмагомедов «украинского разлива»: за плечами 22 победы и ни одного поражения. Виртуоз схваток в партере, способен и больно ударить, о чем подробнее могут рассказать нокаутированные им соперники в 8 боях. Эд Рут в свою очередь предпочитает только бить, при этом не оставляя шансов оппоненту. Из девяти поединков в шести его противники отправлялись спать раньше, чем наступала ночь. Остается надеяться, что Амосов несмотря на прозвище «Динамо» не «продинамит» своих фанатов и не примет снотворное от чернокожего атлета. Тем более, что букмекеры в него верят: коэффициент на победу Рута – 2,4, на выигрыш Амосова – 1,4.

Любителям российско-американского противостояния точно не стоит пропускать поединок тяжеловесов: Валентина Молдавского против Хави Айялы, поскольку в этом бою есть драматическая предыстория. Американец, который благодаря желеобразному животу не отличается от завсегдатаев местных баров и на первый взгляд вообще не похож на профессионального спортсмена, в ноябре 2016 года мощнейшим хуком уложил в горизонтальное положение ветерана российского ММА, десантника Сергея Харитонова. С тех пор особенно рьяные фанаты жаждут отмщения. Сатисфакцию должен обеспечить член команды Федора Емельяненко. Молдавский выиграл три поединка в США и прерывать победное шествие по американской земле не намерен. Очередной шаг россиянина, полагают аналитики, будет также удачным: коэффициент на его победу всего 1,19, на победу Айялы – 4,88.

АСА

Событие: ACA 104

Где смотреть: aca-mma.com

Когда: 21 февраля 18:00 (мск)

Фото с группы АСА сайта fb.com

Наконец, российский промоушн. Absolute Chamoionship Akhmat (ACA) 21 февраля проведет очередной турнир в Краснодаре. В списке участников можно потеряться в многообразии кавказских имен и фамилий. Словно по закону гор, здесь не приветствуется трешток и эпатажные поступки. Посему родоначальники лиги придерживаются правила «Less show, more fighting» (пер. «меньше шоу, больше боев»). И надо отдать им должное соревновательный уровень любого турнира– на высоте. Благодаря этому сегодня ACA – единственный стабильно функционирующий российский промоушн. Ну и еще благодаря поддержке Кадырова, конечно.

В сторону лирику. Зрелищный хабаровчанин Александр Полпудников в Краснодаре схлеснется с представляющим (как это ни странно) Белоруссию Апти Бимарзаевым. Оба бескомпромиссные ударники, работающие на встречных курсах, что с большой долей вероятности обеспечивает окрашивание настила в красный.

Бывший чемпион некогда могущественной отечественной ММА-организации М-1 Артем Фролов будет пытаться реабилитироваться после болезненного поражения в поединке против приезжего бразильца Бруно Сантоса. Иностранец к слову вообще не любит форсировать события: в 18 боях 16 побед он добыл решением судей. Россиянин наоборот стремится уйти из клетки до того, как прозвучит финальный гонг. А, учитывая амбиции Фролова, наверняка он будет стараться добыть в свою копилку еще один нокаут.

В главном бою вечера в поединке за чемпионский пояс сойдутся тяжеловесы – Мухумат Вахаев и Евгений Гончаров. Стенкам клетки придется содрогнуться, поскольку в октагоне окажется почти 250 килограммов чистой опасности. Оба – универсалы: могут зарубиться в стойке и показать чудеса в партере. Вахаев – чемпион. Отстоит ли звание – большой вопрос, так как много пропускает, а Гончаров ошибок не прощает.

Чем закончатся самые горячие бои самого холодного и короткого месяца в году, обязательно расскажем в новостях на Сиб.фм.