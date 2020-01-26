Ей было всего 22 года: опубликованы фамилии жертв обрушения крыши в ночном клубе в Новосибирске

сегодня 13:20 Поделиться

Фото пресс-службы Следственного комитета по Новосибирской области

Фамилии и даты рождения новосибирцев, которые в ночь на 2 февраля, оказались под обломками рухнувшей крыши кафе, опубликовал Life.ru.

По данным издания, в результате ЧП погибла Руженкова Т.Б. 1997 года рождения. В центральную клиническую больницу Академгородка были доставлены ещё четверо молодых людей — Намятов К.И., 1999 г.р., Будаева М.А., 1997 г.р., Решетникова П.А., 1999 г.р. и Шматов Д.А., 2000 года рождения.

Двоих последних из этого списка медики осмотрели и отравили домой, тогда как Намятову и Будаевой проведены операции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у госпитализированного мужчины диагностирован перелом костей таза, у девушки – перелом костей голени.

В ночь на 2 февраля в ночном клубе по Проспекту молодёжи проходила модная тусовка «waltergarageparty», гостями которой стали почти 200 человек. Около 3 часов утра в помещении раздевалки клуба рухнула крыша, предположительно, под тяжестью снега.

На данный момент известно, что здание, в котором произошла трагедия, принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее очевидцы происшествия рассказали, как извлекали пострадавших из под завалов.